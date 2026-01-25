L’ex ministro Andrea Orlando sottolinea l’importanza di mantenere alta la guardia nel contesto attuale. Durante un intervento all’Unione comunale Dem, ha evidenziato la necessità di rafforzare le politiche industriali sia in Italia che in Europa, alla luce delle sfide recenti. Le sue parole si inseriscono in un dibattito più ampio sulla tutela del settore industriale e sulla direzione delle strategie comunitarie per sostenere la crescita e la competitività.

"Sono urgenti politiche industriali in Italia e in Europa". Parola dell’ex ministro del Lavoro, oggi responsabile Politiche industriali del Pd nazionale, Andrea Orlando, venerdì ospite dell’Unione comunale Dem a palazzo Patrizi, dove ha portato l’esperienza del Libro Verde del Partito Democratico. Alla presenza della segretaria dei Dem senesi, Rossana Salluce, della capogruppo Pd in Consiglio comunale Anna Ferretti, nonché del segretario provinciale Andrea Valenti, Orlando è stato applaudito dai numerosi iscritti e simpatizzanti. A partecipare all’incontro, anche una delegazione di lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, guidati dal segretario Uilm Massimo Martini e dalla leader di Fiom Cgil Daniela Miniero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bisogna tenere la guardia e alta". L’ex ministro Orlando sul caso Beko

Leggi anche: “Abbiamo bisogno dei vostri abbonamenti digitali, ecco perché bisogna farlo ora”. Gomez spiega l’offerta per tenere alta la voce del Fatto Quotidiano

Di Gregorio a Sky: «Oggi bisogna vincere, c’è solo un risultato. Loro hanno giocatori di qualità, c’è da tenere l’attenzione alta»L'allenatore Di Gregorio sottolinea l'importanza di ottenere una vittoria in questa sfida, evidenziando che non ci sono alternative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bisogna tenere la guardia e alta. L’ex ministro Orlando sul caso Beko; Imprese senesi, leggero aumento nel 2025. Crescita limitata ma dato inseressante considerando che è stato l’anno di conflitti e dazi; Imprese, nel 2025 più chiusure che nuove attività nell'Aretino. Positivo il dato regionale; La Toscana che resiste: imprese in lieve crescita tra instabilità globale e voglia di futuro. Arezzo soffre. La classifica.

Balduzzi: Tenere altissima la guardia su malaffare in sanitàBisogna tenere altissima la guardia perché le tentazioni sono molteplici e l’operazione di Napoli è emblematica perché ha permesso di far luce su una rete preoccupante di medici, paramedici e ... quotidianosanita.it

Porro Piacenza insegna, tenere la guardia altaSarà la gara dell’ex per Luca Porro, il ritorno nella sua Padova. Un campo che conosco molto bene, so cosa significa giocare dentro quel palasport sottolinea lo schiacciatore ligure nel presentare ... ilrestodelcarlino.it

Domotek volley Rc. . Davide Saitta e la Domotek in vetta: "Un passo cercato a lungo, ora bisogna tenere il passo" C’è la soddisfazione di un traguardo raggiunto, ma anche la consapevolezza che la strada è ancora lunga. Davide Saitta, il palleggiatore facebook

Bisogna mantenere alta la reputazione. | #DeveloperDirect x.com