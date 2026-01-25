Segui la diretta della mass start femminile di biathlon a Nove Mesto 2026. Simon si aggiudica la vittoria in volata, mentre Vittozzi si posiziona terza. Wierer conclude in settima posizione e si congeda dalla Coppa del Mondo. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 19.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della mass start femminile. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 18.58 Questa gara ha chiuso la tappa di Nove Mesto na Morave. Il prossimo appuntamento è quello olimpico ad Anterselva con la prima gara prevista per l’8 febbraio con la Mixed Relay. 18.56 Poco da recriminare per Lisa Vittozzi, che ha fatto una gara all’unisono con le francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Simon vince in volata, terza Vittozzi. Wierer chiude in settima piazza e saluta la Coppa del Mondo

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del MondoSegui in tempo reale la gara di biathlon femminile a Nove Mesto 2026, con la mass start che conclude la stagione di Coppa del Mondo.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, Wierer saluta la Coppa del MondoTra pochi minuti prende il via il mass start femminile di biathlon a Nove Mesto 2026, con le atlete pronte a sfidarsi in diretta.

Buona domenica 25 gennaio 2026... LIVE - Seconda manche Slalom Kitz 15.15 - Mass Start Biathlon M 18 (!) - LBA, Reggio Emilia vs CANTÙ Serie A, JUVENTUS vs Napoli Superlega, Perugia vs TRENTINO 18,15 - Mass start Biathlon F 21 - AFC Champs, PA x.com

L’azzurro Christoph Pircher conferma il suo momento d’oro in IBU Cup, salendo sul podio con un brillante terzo posto nella Mass Start 60 a Brezno-Osrblie, in Slovacchia. #biathlon_primiero - facebook.com facebook