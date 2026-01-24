Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa ‘Carmen’ accolta da 10 minuti di applausi

(Adnkronos) – Applausi prolungati, fiori dal loggione e un'accoglienza calorosa hanno salutato il ritorno in Italia di Beatrice Venezi, ieri sera, venerdì 23 gennaio, al Teatro Verdi di Pisa, dove ha diretto una "Carmen" di Georges Bizet sold out. Dieci minuti di ovazioni al termine della rappresentazione hanno suggellato un successo netto stando al gradimento del pubblico, segnando per la direttrice d'orchestra il primo banco di prova italiano dopo oltre due mesi di tournée in Sudamerica, culminata nei concerti al Teatro Colón di Buenos Aires. Visibilmente sorridente, intorno a mezzanotte Venezi è salita sul palcoscenico con la bacchetta tra le mani per raccogliere un personale trionfo: dal loggione sono piovuti fiori e ripetuti "brava, brava", mentre anche l'Orchestra da Camera Fiorentina, protagonista del concerto, le ha tributato un applauso convinto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Pisa, Venezi dirige la "Carmen": tutto esaurito e applausi

“Beatrice Venezi conquista Pisa”. “Fiume di applausi” al teatro Verdi. Stavolta lo scrive persino RepubblicaBeatrice Venezi torna a Pisa con un’interpretazione apprezzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina nel teatro Verdi, dirigendo la Carmen in un allestimento di Filippo Tonon.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Fenice si apre alla città metropolitana: biglietti a 25 euro per i residenti; Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri – Diretta; Turismo, a Blastness premio per il miglior CRS al mondo; Trionfo per Carmen al Teatro Verdi di Pisa: applausi a scena aperta per Beatrice Venezi.

Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, 'Carmen' accolta da 10 minuti di applausiProteste silenziose in sala con una ventina di spillette, mentre alla Fenice di Venezia continua la mobilitazione ... adnkronos.com

Beatrice Venezi conquista Pisa con la sua Carmen. Ma nel foyer brilla la protesta delle spilletteUn fiume di applausi per Beatrice Venezi, al Teatro Verdi di Pisa, dove ha diretto l'Orchestra da Camera Fiorentina nella Carmen di Bizet. Nel foyer però si notavano anche parecchie spillette gialle - ... repubblica.it

TRIONFO IN COPPA DEL MONDO! Patrik Pezzo Rosola vince a Dendermonde! Un successo leggendario per il giovane talento veronese in maglia azzurra. Ottime notizie anche da: Nathan Alex Longhi (1° in Coppa Italia) Beatrice Fontana (3ª a S - facebook.com facebook