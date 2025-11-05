Basket - DR1 maschile Libertas a Livorno Stasera il derby

Sesta giornata di regular season e turno infrasettimanale per la Libertas, al "Palabastia" di Livorno, questa sera, alle 21.15, con la Polisportiva Nicola Chimenti. I biancorossi di Piochi arrivano dalla sconfitta interna contro Donoratico che ha interrotto la loro imbattibilità. Per questo Guidi e compagni vorranno cercare un pronto riscatto. "Giocheremo a Livorno – ha commentato Piochi – contro Chimenti Livorno, una squadra che, l’anno scorso, ha conquistato la promozione. E’ un roster molto esperto, formato da giocatori importanti – come Dell’Agnello, Massoli, Bernardini – ed ha aggiunto due elementi come Lulli e Gamba che lo scorso anno hanno giocato la finale play-off con Pescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

