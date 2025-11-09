Basket serie B | General Contractor Jesi-Verodol CBD Pielle Livorno 87-93 | spettacolo biancoblù la Pielle mette la quinta

Livornotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a giocare in trasferta la Pielle Livorno che, dopo due partite consecutive al PalaMacchia, affronta Jesi al PalaTriccoli questa sera alle 18. I biancoblù domenica scorsa hanno fermato la striscia di sei successi consecutivi di San Severo e nelle Marche, per continuare la loro corsa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Basket, serie B | General Contractor Jesi-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. Live - Torna a giocare in trasferta la Pielle Livorno che, dopo due partite consecutive al PalaMacchia, affronta Jesi al PalaTriccoli questa sera alle 18. livornotoday.it scrive

basket serie b generalBasket Serie B Interregionale. La Mens Sana sul parquet di Arezzo. Vecchi: "E’ una partita insidiosa». Stosa Virtus contro Borgomanero. Braccagni: "Attenzione al ritmo» - Resettare il successo nella stracittadine e pensare a non scivolare sulla proverbiale buccia di banana che rappresenta la trasferta ... Lo riporta sport.quotidiano.net

basket serie b generalBasket Serie B Nazionale. San Giobbe nella tana Ravenna. Coach Zanco: "Avanti con fiducia» - La sfida tra Ravenna e Umana Chiusi vale tantissimo per due squadre hanno bisogno ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B General