Autonomia auto elettriche | quanta ne rimane dopo 5 e 10 anni

L'autonomia delle auto elettriche è un fattore chiave per gli utenti, influenzata dal naturale processo di degrado delle batterie nel tempo. Dopo 5 o 10 anni, la capacità di ricarica può diminuire, riducendo l'autonomia complessiva del veicolo. Comprendere questa evoluzione è importante per valutare correttamente le prestazioni e la durata di un’auto elettrica nel lungo termine.

L'autonomia rappresenta il dato più importante nell'acquisto di un'auto elettrica: con il passare degli anni, e dei cicli di ricarica, l'accumulatore subisce un naturale processo di degrado chimico che riduce la capacità di immagazzinare energia. Tramite un nuovo studio, basato sui dati provenienti da oltre 22mila auto elettriche di 21 marchi differenti, è stato possibile applicare i tassi di degrado rilevati a tre auto elettriche tra le più popolari in Europa, con risultati interessanti.

