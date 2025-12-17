No con la retromarcia sulle auto elettriche non salveremo né il Pianeta né l’industria europea

L'Unione Europea torna sui propri passi riguardo alla normativa sulle auto elettriche, rinviando l'obiettivo di eliminare le vetture a diesel e benzina entro il 2035. Questa decisione suscita discussioni sulle sue implicazioni ambientali ed economiche, mettendo in dubbio l'efficacia delle politiche di transizione verso un'industria più sostenibile e a basse emissioni.

L'Unione Europea fa marcia indietro e si rimangia lo stop alla produzione di automobili diesel e benzina al 2035. Una scelta che tarpa le ali alla lotta al cambiamento climatico. E che non servirà a salvare la nostra industria morente. Fanpage.it

