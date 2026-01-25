Auto contro un albero sull'Appia 5 giovani estratti dalle lamiere | hanno fra 18 e 22 anni due gravissime

Nella notte sull’Appia, un incidente ha coinvolto un’auto che si è schiantata contro un albero, causando gravi ferite a cinque giovani tra i 18 e i 22 anni. I soccorsi sono intervenuti prontamente per estrarre i passeggeri dalle lamiere, due dei quali sono in condizioni gravissime. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida.

Terribile schianto nella notte sull'Appia, dove un'auto si è schiantata contro un albero: cinque giovani gravemente feriti, fanno fra i 18 e i 22 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissimeNella notte a Velletri, un'auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero in via Appiasud.

Leggi anche: Incidente a Crodo, schianto tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Incidente ad Acquapendente nella notte: con l'auto contro un albero, è grave; Auto contro un albero in via De Bustis a Busto Arsizio; Auto contro tram in corso Belgio, abbattuto un albero; Incidente a Torino Vanchiglietta: scontro tra tram e auto, che abbatte un albero e rimane incastrata.

Auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anniUn'auto che sbanda, colpisce vari pali della segnaletica, poi si schianta contro un albero. È accaduto sulla via Appia a Velletri, in provincia di Roma. Nel violento impatto sono rimasti feriti i 5 ... rainews.it

Incidente a Velletri, auto finisce contro un albero: feriti quattro giovani tra i 18 e i 22 anni, gravissime due ragazzeIncidente nella notte a Velletri. Una Fiat 500 , dopo una terribile sbandata è finita contro un grosso albero, in via Appiasud. Nel ... msn.com

Maltempo a Roma, albero cade e si schianta su auto in sosta ift.tt/kqVDOrI x.com

L’auto esce di strada e si schianta su un albero, donna in ospedale Paura a Olmedo, nel Sassarese. Sul posto 118 e carabinieri - facebook.com facebook