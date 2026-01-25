Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 24 gennaio 2026

Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi televisivi trasmessi sabato 24 gennaio 2026. Sono analizzati gli ascolti del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time, offrendo una panoramica dettagliata sulle performance di Verissimo e Bar Centrale. Questa analisi fornisce un quadro aggiornato delle audience e delle preferenze degli spettatori durante la giornata televisiva.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 24 gennaio 2026. Nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, su Rai1 la trasmissione Bar Centrale conquista 1.469.000 spettatori (11.2%) mentre Passaggio a Nord Ovest è visto da 1.001.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 989.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. A Sua Immagine ha incollato alla tv 877. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

