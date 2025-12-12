Il gioco del killer una rete di apprendisti assassini attraversa l' Europa adolescenti allo sbaraglio che passano dal videogioco alla realtà senza alcun problema morale

Un gioco killer si trasforma in una rete di apprendisti assassini che attraversa l'Europa, coinvolgendo adolescenti passivi tra realtà virtuale e vita reale. Un fenomeno inquietante, alimentato da videogiochi che incoraggiano comportamenti criminali, portando giovani vittime a compiere atti violenti senza remore morali.

Si tratta di un video gioco, dove alcuni galantuomini spingevano bambini o adolescenti a compiere delitti. Veri. Veri, concreti, con tanto di manuale di istruzioni per trovare l'arma o per effettuare l'omicidio et similia. "puoi sparargli alla porta o se preferisci alla testa" Il gioco del ki. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

