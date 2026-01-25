Atalanta-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Atalanta affronta il Parma oggi, domenica 25 gennaio, nella 22ª giornata di Serie A. La partita si svolge alla New Balance Arena di Bergamo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Di seguito, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, domenica 25 gennaio, la Dea sfida il Parma – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella 22esima giornata di Serie A. La squadra bergamasca è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Athletic Bilbao per 3-2, mentre in campionato aveva pareggiato 1-1 con il Pisa. Quella di Cuesta invece ha impattato 0-0 con il Genoa in casa. La sfida tra Atalanta e Parma è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Calcio #SerieA Il Como vince 6-0 in casa contro il Torino, la Fiorentina crolla al Franchi, sconfitta 2-1 dal Cagliari. 0-0 tra Lecce e Lazio. Oggi Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna e i due big match #JuventusNapoli e #RomaMilan Foto A x.com

I nerazzurri convocati per #AtalantaParma Our squad list for Atalanta v Parma Presented by isybank #GoAtalantaGo - facebook.com facebook