Atalanta-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Da periodicodaily.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta affronta il Parma oggi, domenica 25 gennaio, nella 22ª giornata di Serie A. La partita si svolge alla New Balance Arena di Bergamo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Di seguito, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, domenica 25 gennaio, la Dea sfida il Parma – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella 22esima giornata di Serie A. La squadra bergamasca è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Athletic Bilbao per 3-2, mentre in campionato aveva pareggiato 1-1 con il Pisa. Quella di Cuesta invece ha impattato 0-0 con il Genoa in casa. La sfida tra Atalanta e Parma è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

