Asl come segreteria politica | il piano di Zannini e l' interferenza dell' ex direttore sanitario

L’interferenza dell’ex direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Vincenzo Iodice, emerge come un elemento chiave nel contesto delle strategie di Giovanni Zannini. Il consigliere regionale mira a trasformare l’azienda sanitaria in un punto di raccordo politico, sollevando questioni sulla gestione e le influenze interne. Questo scenario evidenzia le dinamiche tra politica e sanità, con possibili implicazioni per la trasparenza e l’autonomia delle strutture pubbliche.

Vincenzo Iodice, ex direttore sanitario dell'Asl di Caserta era un elemento scomodo per il consigliere regionale Giovanni Zannini nel suo piano di trasformare l'Azienda Sanitaria Locale casertana in una enorme segreteria politica. E' quanto emerge dalla richiesta di applicazione della misura. Leggi su Casertanews.it "Campania, il consigliere Zannini fece allontanare un direttore sanitario sgradito. Ordine avallato da De Luca" Il consigliere regionale Giovanni Zannini, già coinvolto in vicende politiche e giudiziarie, rischia l'arresto per concussione.

