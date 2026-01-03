Da Messina a New York | il libro Questo è papà del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova sbarca negli Stati Uniti d’America

Il libro “Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del MCF e ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale, arriva negli Stati Uniti, segnando un passaggio importante per la sua diffusione internazionale. Dopo il successo in Italia, l’opera si prepara a coinvolgere anche il pubblico giapponese e a trasformarsi in una serie animata, con uscita prevista nelle sale nel 2027. Un percorso che coniuga narrativa e progetti multimediali, promuovendo valori di uguaglianza e famiglia.

