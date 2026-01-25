Segui la diretta di Arezzo Juventus Next Gen, valida per la 23ª giornata di Serie C 202526. Assisti alle formazioni con Pedro Felipe titolare e il duo d’attacco Guerra-Okoro. Verranno fornite sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata del match. Un’analisi accurata e obiettiva per rimanere aggiornati sull’andamento della partita senza inutili enfasi.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arezzo Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:30 Migliore in campo Juventus Next Gen:. Al termine del match Arezzo Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arezzo Juventus Next Gen LIVE: Pedro Felipe titolare, in avanti Guerra con Okoro

Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì LIVE: Gil Puce e Pedro Felipe titolari, Deme-Anghelè-Okoro in attacco

Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì LIVE: Gil Puche e Pedro Felipe titolari, Deme-Anghelè-Okoro in attacco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Arezzo-Juventus Next Gen; Arezzo verso la Juventus Next Gen: lavoro settimanale, arbitro e calendario degli allenamenti; Bucchi: Juventus Next Gen con tanta qualità. Voglio un Arezzo solido e concreto; Serie C | I convocati per Arezzo-Juventus Next Gen.

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare ... tuttosport.com

Arezzo-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arezzo-Juventus Next Gen di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Arezzo - Juventus NextGen ore 12:30 , le probabili formazioni https://ow.ly/JMH950Y31Yq - facebook.com facebook

Match Day Arezzo vs Juventus Next Gen 12:30 CET Serie C Group B Giornata 23 Via Gramsci x.com