Beccari in conferenza | Brutto primo tempo Più contenta per il risultato della squadra che per il mio gol
Chiara Beccari, allenatrice della Juventus Women, ha commentato la vittoria in rimonta contro il Napoli durante la conferenza stampa post partita. La tecnica ha analizzato il primo tempo, definendolo brutto, e si è detta più soddisfatta del risultato della squadra rispetto al proprio gol.
Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta in rimonta con il Napoli. PARTITA – « Sono contenta del risultato più che per il mio gol. Come ho detto l'obiettivo è migliorare sulla continuità e credo di aver fatto bene. Dopo un brutto primo tempo il risultato è stato buono ». DESTRA O SINISTRA – « Non ho una preferenza, prima del Lione avevo sempre giocato sulla sinistra.
