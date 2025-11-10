Ancora sangue sulle strade scontro tra moto e camion a Villafranca | morto un giovane

Pochi giorni dopo il tragico episodio costato la vita a Joel Mignolli, un altro fatale incidente ha avuto come vittima un centauro in provincia di Verona. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle 16.30 di lunedì, un'auto ed una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via. 🔗 Leggi su Veronasera.it