Ancora sangue sulle strade scontro tra moto e camion a Villafranca | morto un giovane
Pochi giorni dopo il tragico episodio costato la vita a Joel Mignolli, un altro fatale incidente ha avuto come vittima un centauro in provincia di Verona. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle 16.30 di lunedì, un'auto ed una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Argomenti simili trattati di recente
Ancora sangue sulle strade siciliane. Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da una macchina. Il fatto è accaduto nella serata di ieri in contrada Monasteri, nel territorio di Floridia, in provincia di Siracusa. Secondo gli agenti della polizia municipale, l’uo - facebook.com Vai su Facebook
Due motociclisti morti in poche ore sulle strade del Friuli - Continua la scia di sangue sulle nostre strade: due incidenti mortali, due motociclisti, uno a Ovaro, uno a San Daniele del Friuli. Come scrive rainews.it
Scontro fra auto e moto. Grave motociclista 19enne - L’incidente ieri pomeriggio è avvenuto a Cognento, ai piedi del cavalcavia. Scrive msn.com
Tragedia sulla provinciale Lavello-Canosa: Salvatore, 23 anni, morto in moto dopo uno scontro con un’auto - Salvatore Abruzzese, 23 anni, di Minervino Murge, è morto in un incidente sulla provinciale Lavello- Si legge su fanpage.it