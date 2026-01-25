America' s Cup e Bagnoli | anche Libera e Legambiente chiedono spiegazioni al sindaco

Libera e Legambiente chiedono chiarimenti al sindaco di Bagnoli riguardo all'organizzazione dell'America's Cup. Le associazioni sottolineano l'importanza di trasparenza e informazione sulla gestione dell'evento e sulle prospettive future del quartiere. È fondamentale capire come si intende procedere per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, rispettando le esigenze della comunità locale e del territorio.

"L'America's Cup è di tutti e chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. La nostra richiesta-appello è semplice: abbiamo il diritto di sapere come cambierà e quale sarà il futuro di Bagnoli. Occorre garantire il diritto di partecipazione e informazione: sono necessarie da subito.

Legambiente e Libera: “L’America’s Cup è di tutti, chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo”Legambiente e Libera evidenziano l’importanza di garantire trasparenza sull’America’s Cup, evento internazionale che, dopo aver fatto tappa a Napoli nel 2012, si prepara a ospitare la 38ª edizione.

