America' s Cup e Bagnoli | anche Libera e Legambiente chiedono spiegazioni al sindaco

Libera e Legambiente chiedono chiarimenti al sindaco di Bagnoli riguardo all'organizzazione dell'America's Cup. Le associazioni sottolineano l'importanza di trasparenza e informazione sulla gestione dell'evento e sulle prospettive future del quartiere. È fondamentale capire come si intende procedere per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, rispettando le esigenze della comunità locale e del territorio.

"L'America's Cup è di tutti e chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. La nostra richiesta-appello è semplice: abbiamo il diritto di sapere come cambierà e quale sarà il futuro di Bagnoli. Occorre garantire il diritto di partecipazione e informazione: sono necessarie da subito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Legambiente e Libera: “L’America’s Cup è di tutti, chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo”Legambiente e Libera evidenziano l’importanza di garantire trasparenza sull’America’s Cup, evento internazionale che, dopo aver fatto tappa a Napoli nel 2012, si prepara a ospitare la 38ª edizione.

Leggi anche: America’s Cup Bagnoli, si corre: conferenza servizi di 15 giorni, silenzio assenso anche su tutela salute

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: America's Cup, la Road to Naples partirà da Cagliari con la prima regata preliminare. Nepi Molineris: Da qui il via ad un percorso che promuove sport e territori; Il 21 gennaio a Napoli la presentazione ufficiale dell'America's Cup Partnership e dei Team; Napoli, presentata l'America's Cup: via il 10 luglio 2027 nel campo di regata tra Posillipo e Castel dell’Ovo; L'America's Cup scopre le sue carte: a Napoli la prima regata è il 10 luglio 2027.

America's Cup e Bagnoli: anche Libera e Legambiente chiedono spiegazioni al sindacoL'America's Cup è di tutti e chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. La nostra richiesta-appello è semplice: abbiamo il diritto di sapere come cambierà e quale sarà il futuro di Bagnoli. napolitoday.it

Pasta Garofalo è sponsor di Luna Rossa, official challenger dell’America’s CupPasta Garofalo è partner di Luna Rossa, Official Challenger dell'America's Cup che si terrà nel 2027 a Napoli con il concept È l'acqua a dirci chi siamo. distribuzionemoderna.info

Vincenzo De Luca: Cantiere America’s Cup a Bagnoli va avanti in totale illegalità x.com

«L'America's Cup va avanti in un contesto di totale illegalità, nella mia opinione. Mi hanno anche detto che nel Comune di Napoli c'è stato un dibattito sul consiglio comunale annunciato da mesi a Bagnoli ma non si è ancora fatto. Ieri è stato ripetuto autorevol - facebook.com facebook