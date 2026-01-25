Almanacco | Lunedì 26 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 26 gennaio segna il 26° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 339 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebrano i santi Timoteo e Tito e si ricorda un proverbio di gennaio. Di seguito, un breve riepilogo di eventi storici, compleanni e curiosità legate a questa giornata, per conoscere meglio le date che hanno segnato il passato.

Lunedì 26 Gennaio è il 26° giorno del calendario gregoriano. Mancano 339 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Timoteo e TitoProverbio di GennaioSe Gennaio sta in camicia, Marzo scoppia dalle risaIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde oggi1917 - Giuseppe Ungaretti compone.

