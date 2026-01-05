Almanacco di lunedì 5 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana nel calendario gregoriano, con ancora 360 giorni da vivere nel 2024. Oggi si ricorda Santa Emiliana, mentre tra gli eventi e i compleanni si trovano spunti di interesse storico e culturale. In questa giornata, l'almanacco offre un'occasione per conoscere meglio le tradizioni e le ricorrenze del giorno, mantenendo un approccio informativo e sobrio.

Lunedì 5 Gennaio è il 5° giorno del calendario gregoriano. Mancano 360 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Emiliana. Proverbio del giorno: Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe.Accadde oggi1911 – Inaugurazione del Bioparco di Roma1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

