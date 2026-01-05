Almanacco di lunedì 5 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana nel calendario gregoriano, con ancora 360 giorni da vivere nel 2024. Oggi si ricorda Santa Emiliana, mentre tra gli eventi e i compleanni si trovano spunti di interesse storico e culturale. In questa giornata, l'almanacco offre un'occasione per conoscere meglio le tradizioni e le ricorrenze del giorno, mantenendo un approccio informativo e sobrio.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 5 gennaio Il Sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 17:00. Il culmine è alle 12:30. Durata del giorno nove ore. La Luna sorge alle 10:26 con azimuth 118° e tramonta alle - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.