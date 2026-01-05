Almanacco di lunedì 5 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 5 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana nel calendario gregoriano, con ancora 360 giorni da vivere nel 2024. Oggi si ricorda Santa Emiliana, mentre tra gli eventi e i compleanni si trovano spunti di interesse storico e culturale. In questa giornata, l'almanacco offre un'occasione per conoscere meglio le tradizioni e le ricorrenze del giorno, mantenendo un approccio informativo e sobrio.
Lunedì 5 Gennaio è il 5° giorno del calendario gregoriano. Mancano 360 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Emiliana. Proverbio del giorno: Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe.Accadde oggi1911 – Inaugurazione del Bioparco di Roma1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Almanacco | Lunedì 5 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco di lunedì 8 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco | Lunedì 5 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno.
Lunedì 5 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Fatti salienti: a Venezia, nel 1848, si tiene una storica manifestazione popolare contro la ... trevisotoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 5 gennaio Il Sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 17:00. Il culmine è alle 12:30. Durata del giorno nove ore. La Luna sorge alle 10:26 con azimuth 118° e tramonta alle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.