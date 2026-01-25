almanacco domenica 25 gennaio 2026

L’almanacco di oggi, domenica 25 gennaio 2026, segna una fase di transizione tra inverno e primavera. La giornata rispecchia un ritmo tranquillo, con il freddo ancora presente ma segnali di cambiamento che si fanno strada nell’atmosfera. È un momento di attesa, in cui la natura sembra prepararsi a un nuovo ciclo, portando una leggera speranza di rinnovamento.

La domenica di fine gennaio ha un ritmo sospeso: l’inverno non molla la presa, ma qualcosa nell’aria suggerisce che la luce sta tornando. È un giorno che invita a rallentare, a fare ordine, a preparare il terreno per ciò che verrà. Perfetto per riti domestici, letture lente, cucina che scalda e conversazioni che rimettono in circolo energia buona. 1743 – Nasce Luigi BoccheriniCompositore e violoncellista, autore di musica da camera luminosa e raffinata, capace di trasformare il Settecento in pura grazia sonora.1924 – Muore Vladimir LeninLa sua morte apre una fase di transizione complessa nella storia sovietica, preludio a nuovi equilibri politici. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Almanacco Domenica 4 Gennaio 2026L’Almanacco di domenica 4 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, in un periodo in cui l’inverno si manifesta con quiete e introspezione.

Buongiorno e Buona Domenica 25 Gennaio 2026 a tutti!

