La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino alle 18 di lunedì 26 gennaio. La decisione riguarda la regione a causa delle condizioni meteorologiche ancora instabili. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di criticità.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Le zone interessate dai fenomeni rilevanti restano la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo gialla, la Protezione civile decide per la proroga fino a domani

Il maltempo non dà tregua, situazione in peggioramento: la Protezione civile proroga l'allerta meteoLa Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta gialla per temporali a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento.

Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Situazione meteo in miglioramento: l’Allerta è stata declassata a Gialla - Criticità Ordinaria; Meteo, domani allerta gialla; Maltempo, è allerta gialla in 12 regioni per piogge e nevicate. Al Cdm per lo stato di emergenza - Aggiornamento del 25 Gennaio delle ore 08:21; Allerta meteo per lunedì 19 e martedì 20: chiuse scuole e altre misure.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio: le regioni a rischioTorna il maltempo sull'Italia con il passaggio di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord: attese piogge e nevicate ... fanpage.it

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle IsoleAllerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna. meteo.it

ALLERTA METEO, domenica di forte maltempo in tutt'Italia. Previsioni terribili per i prossimi 10 giorni | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook

Sinnai, allerta meteo terminata: prosegue il monitoraggio sul territorio comunale x.com