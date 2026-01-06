Il maltempo non dà tregua situazione in peggioramento | la Protezione civile proroga l' allerta meteo
La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta gialla per temporali a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento. La situazione, monitorata costantemente, richiede attenzione e aggiornamenti regolari. Si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.
Peggiora il maltempo sulla Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato ed esteso l’allerta meteo di livello giallo per temporali, alla luce dell’evoluzione della perturbazione in atto e delle nuove valutazioni del Centro Funzionale.Dalle 20 di stasera, martedì 6 gennaio, e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
