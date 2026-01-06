Il maltempo non dà tregua situazione in peggioramento | la Protezione civile proroga l' allerta meteo

La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta gialla per temporali a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento. La situazione, monitorata costantemente, richiede attenzione e aggiornamenti regolari. Si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Tregua dal maltempo, ma nuovo peggioramento nel weekend - Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. blitzquotidiano.it

Cronaca meteo, Maltempo senza Tregua: allagamenti e disagi in Lombardia, Veneto, Lazio e Campania - L’Italia continua a fare i conti con il maltempo, che negli ultimi giorni si è abbattuto con forza su diverse regioni, causando gravi disagi e allagamenti diffusi. ilmeteo.it

Pioggia senza tregua, treni bloccati e strade allagate: il Lazio meridionale in ginocchio da Ciampino a Cassino https://www.laspunta.it/maltempo-danni-allagamenti/ - facebook.com facebook

A #Gaza non c’è #pace, alle #morti #violente che continuano incessanti nonostante la #tregua, si somma anche il #maltempo con #freddo e #allagamenti x.com

