Il Tradizionalismo è una corrente di pensiero che mira a valorizzare le radici spirituali e culturali, spesso in opposizione alle dinamiche della modernità. In questo contesto, figure come Bannon e Dugin sono spesso fraintese o associate erroneamente a movimenti più ampi. Questa introduzione offre un’analisi chiara delle origini del Tradizionalismo e chiarisce gli equivoci, aiutando a comprendere le sue reali implicazioni e il suo ruolo nel panorama contemporaneo.

Il Tradizionalismo è una corrente di pensiero fortemente critica verso la modernità e la società dei consumi, una filosofia spirituale che pone al centro il riconoscimento di una sapienza primordiale, eterna e metafisica, verso la quale l’uomo deve tendere. La sua visione dell’uomo e del mondo ha costituito la formazione intellettuale e politica di una parte della destra italiana e di diverse componenti delle destre europee. Mark Sedgwick indaga le origini del Tradizionalismo. Mancava fino ad oggi un’analisi delle idee fondanti, dei precursori e dei contributi di tale “filosofia” al dibattito intellettuale contemporaneo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alle radici del Tradizionalismo per capire dove va il mondo. E chiarire gli equivoci su Bannon e Dugin

