Alexander Zverev | Livello più alto rispetto ai Big3 Sinner e Alcaraz dominatori ma spero che le cose cambino

Alexander Zverev si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto Francisco Cerundolo. Il tennista tedesco ha affermato di percepire un livello più alto rispetto ai Big Three, riconoscendo la forza di Sinner e Alcaraz, ma spera che le cose possano cambiare. Nei prossimi incontri, Zverev affronterà Learner Tien, con l’obiettivo di raggiungere una possibile semifinale contro Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev ha travolto l’argentino Francisco Cerundolo con un perentorio 6-2, 6-4, 6-4 e si è così qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2026, dove se la dovrà vedere con lo statunitense Learner Tien (giustiziere del russo Daniil Medvedev) per meritarsi una probabile semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (ampiamente favorito contro il padrone di casa Alex de Minaur, capace di eliminare il temibile kazako Alexander Bublik). Il numero 3 del mondo, capace di raggiungere l’atto conclusivo sul cemento di Melbourne nella passata stagione (venne sconfitto da Jannik Sinner), non è ancora riuscito a conquistare uno Slam nel corso della sua carriera e a 28 anni spera di riuscire nell’impresa, pur sapendo che contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sarà sempre molto difficile fare festa, in particolar modo in partite al meglio dei cinque set. 🔗 Leggi su Oasport.it

