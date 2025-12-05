Obiettivo centrato | conclusi i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido

Con un post sulla sua pagina facebook l’assessore regionale di Locri, Giovanni Calabrese esprime il suo plauso per la fine dei lavori di riqualificazione riguardanti le gallerie Limina e Torbido.“Sono particolarmente soddisfatto-dice- che siamo ormai arrivati alla conclusione dei lavori nelle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jennifer Bettini. Peaceful Reveries · Jingle Bells Swing. COME SI MANGIA AI MERCATINI DI NATALE A TRENTO? Quest’anno ai Mercatini di Natale di Trento sono partita con un solo obiettivo: mangiare bene. E… SPOILER: obiettivo centrato alla perfezione - facebook.com Vai su Facebook

Udine, conclusi i lavori sul “ferro di cavallo” del centro - Conclusi a Udine i lavori di riqualificazione del cosiddetto “Ferro di Cavallo”, il semicerchio viario che comprende via Cesare Battisti, via Canciani e via Poscolle alta. Scrive rainews.it

Lavori conclusi sulla strada per il borgo: 150mila euro per il centro - Un cantiere da 150mila euro, con l’obiettivo di rendere più sicuro e funzionale l’accesso al borgo di Serravalle, che si... Come scrive lanazione.it

Comune Rapallo, Conclusi i lavori di riasfaltatura e riordino - L'Amministrazione Comunale di Rapallo comunica che si sono conclusi i lavori di riasfaltatura di via San Benedetto, intervento che ha restituito alla cittadinanza una strada completamente rinnovata e ... Lo riporta ansa.it

Danni da sisma, conclusi lavori a chiostro di San Domenico - Dopo le scosse di terremoto del 2016 si sono conclusi i lavori di ricostruzione al convento e al chiostro di San Domenico a San Severino Marche (Macerata). Scrive ansa.it

Conclusi i lavori sul Rio Serra. Ponte riaperto a doppio senso - L’intervento sulla Sp 325 è stato finanziato con i fondi del Commissario straordinario per l’alluvione. Riporta ilrestodelcarlino.it

Piscina geotermica. Lavori conclusi. Apertura a giugno - Si sono conclusi i lavori di realizzazione della piscina geotermica di Bagnore, impianto all’avanguardia interamente alimentato da energia geotermica rinnovabile. Si legge su lanazione.it