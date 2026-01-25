Al via il 31 gennaio il nuovo instore tour di Fabrizio Moro

Il 31 gennaio prende il via il nuovo instore tour di Fabrizio Moro, che presenterà il suo ultimo album “Non ho paura di niente”. L’evento si svolgerà in varie città italiane e offrirà ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo le nuove canzoni. L’album, disponibile in CD, vinile e edizione limitata, rappresenta un importante momento della carriera dell’artista.

Milano, 25 gen. (askanews) – Al via il 31 gennaio il nuovo instore tour con cui Fabrizio Moro presenterà al pubblico il suo ultimo album di inediti "Non ho paura di niente" (BMG), disponibile in CD, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata. Questo il calendario dell'instore tour: – 31 gennaio – Pagani (Salerno) – Centro Commerciale Pegaso – ore 18.00 – 1 febbraio – Maida (Catanzaro) – Centro Commerciale Due Mari – ore 18.00 – 7 febbraio – L'Aquila – Centro Commerciale L'Aquilone – ore 18.00 – 8 febbraio – Campobasso – Centro Commerciale Centro del Molise – ore 18.00 – 12 febbraio – Villesse (Gorizia) – Centro Commerciale Tiare Shopping – ore 18.00

