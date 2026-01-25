A Agrigento, un contatore idrico difettoso ha provocato un aumento del 75% nei consumi registrati, portando il costo delle bollette a raddoppiare. Si invita a sostituire tutti i contatori non funzionanti per garantire una misurazione accurata dei consumi e evitare spese ingiustificate. La corretta gestione delle apparecchiature è fondamentale per un consumo responsabile e per il controllo delle spese condominiali.

Il contatore idrico installato nel condominio misurava consumi maggiori del 75% rispetto a quelli effettivi provocando un raddoppio del costo delle bollette. È quanto accertato da una perizia tecnica depositata al tribunale di Agrigento dal Ctu, in una causa intentata da un condominio di 10 famiglie della frazione di Fontanelle contro l’allora gestore Girgenti Acque, poi sostituito da Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini. Nel novembre 2018 al condominio “Cefa” era stato sostituito il contatore: una decisione presa da Girgenti Acque, la società privata che gestiva la rete idrica fino al fallimento e a un’inchiesta giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agrigento, il contatore idrico registra più consumi e le bollette del condominio raddoppiano. L’appello: “Ora sostituiteli tutti”

