Aggredito e picchiato dal branco che gli danneggia anche l' auto | 30enne in ospedale

Un trentenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato massacrato da un branco. Ha riportato traumi, ferite e contusioni varie, ma non è in pericolo di vita. Delle indagini si stanno già occupando, con il coordinamento della Procura, i carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

