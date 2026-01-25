È attesa la sentenza per un uomo marocchino accusato di aver aggredito e seviziato la propria partner, invalida, circa un anno fa. L’uomo è sospettato di aver utilizzato un taglierino e una bottiglia durante le violenze. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, sottolineando l’importanza di intervenire contro ogni forma di violenza domestica e di tutela delle persone vulnerabili.

Ha deposto, nascosta dietro a un paravento, la quarantanovenne residente in un Comune del Trevigiano che, nel gennaio dell’anno scorso, sarebbe stata vittima di un autentico orrore perpetrato dall’allora convivente, un cittadino marocchino di 41 anni, tossicodipendente e con problemi di alcolismo, che era già stato in carcere per maltrattamenti nei confronti della compagna e del figlio piccolo, finito a processo per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Un anno fa, al termine di una notte di violenze, la donna aveva chiamato il 118. All’operatore la presunta vittima aveva detto parole inequivocabili, che avevano dato il via anche all’intervento dei carabinieri: «Venite, mi ha massacrato». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Africano picchia e sevizia la partner invalida

