I carabinieri di Marano, nel Napoletano, hanno arrestato un 47enne per aver rubato dei farmaci nell’ospedale in cui lavora per narcotizzare la compagna 40enne, vittima di maltrattamenti. “Aiutatemi ho paura, questo mi ammazza oggi, mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare cosa facciamo”, le parole della donna ai carabinieri. All’arrivo, i militari hanno trovato la porta e l’interno dell’ascensore sporchi di sangue. Sangue anche sul pianerottolo dell’abitazione e sulla maniglia di casa. L’uomo – infermiere 47enne – ha tentato di opporsi ma i carabinieri lo hanno bloccato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, sevizia e narcotizza la compagna: arrestato infermiere