Napoli, 25 dic. - (Adnkronos) - Bambino ferito di striscio da un colpo di pistola al braccio. È accaduto nella serata di giovedì 24 dicembre a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Personale della Polizia è intervenuto presso l'ospedale Santobono di Napoli a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, riconducibile a un colpo d'arma da fuoco. Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima sarebbe stata ferita, in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indaga

Leggi anche: Ferito da colpo di pistola alla testa, muore 19enne a Napoli

Leggi anche: Napoli, ferito da colpo di pistola alla testa: muore 19enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, in ospedale con un proiettile nell’addome: “Non ricordo nulla”.

Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indaga - Personale della Polizia è intervenuto presso l’ospedale Santobono di Napoli a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, ... adnkronos.com