A Torre de' Passeri presentato Giratondo uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni
A Torre de' Passeri è stato inaugurato “Giratondo”, un nuovo spazio di accoglienza dedicato alle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni. Il progetto mira a offrire un ambiente sicuro e confortevole, favorendo l'incontro tra genitori e la crescita dei più piccoli. Un’iniziativa pensata per sostenere le famiglie nel loro percorso di cura e socializzazione.
È stato presentato il progetto “Giratondo”: uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni.La presentazione si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Torre de’ Passeri.Il progetto nasce all’interno di Compartir – Pr Fse+ Abruzzo 2021–2027, promosso dagli ambiti distrettuali.🔗 Leggi su Ilpescara.it
