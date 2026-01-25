A Roma, il caffè viene tradizionalmente servito nel bicchiere, ma questa scelta risponde a fattori pratici e culturali. La preferenza tra vetro e tazza di ceramica dipende da considerazioni di isolamento termico e abitudini locali. In questo articolo, analizzeremo gli aspetti pratici e culturali che influenzano questa tradizione, offrendo uno sguardo obiettivo sulla questione.

Ma il caffè si beve al vetro o nella tazzina di ceramica? Non è una questione da poco, anzi, la risposta non può prescindere da elementi di fisica termica, oltre che dalle abitudini consolidate (e culturali: a Roma, per esempio, il vetro vince). Partiamo dalle basi: la porcellana. Questo materiale è il pilastro del rito dell’espresso in Italia, una tradizione che ne ha sancito il successo globale. Recentemente, tuttavia, il cristallo ha guadagnato terreno, puntando tutto su un impatto visivo moderno e immediato. Sotto il profilo puramente ingegneristico, la porcellana vince ancora la sfida dell’efficienza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Roma il caffè si beve al vetro, ma è davvero la scelta giusta?

