Una strana triangolazione tra Milano, Riga e Singapore ha generato un nuovo negozio concettuale ( concept store ) dove si incontrano cartoleria raffinata e specialty coffee. Sicuramente è una novità per Milano, forse nel mondo. Siamo in via Bronzino, a due passi da largo Usuelli, zona est della città, un’area dove nell’ultimo periodo è tutto un fiorire di novità sia nel mondo del caffè di qualità che delle panetterie. Qui esattamente tre anni fa, il 9 ottobre 2022, ha aperto Manilla che definire una cartoleria è riduttivo. L’idea di Manilla è nata in Lettonia come Ieva Lazdane, che, arrivata a Milano nel 2005 prima per studiare e poi per occuparsi di architettura di interni per abitazioni di lusso, ha importato l’idea della sua amica d’infanzia Linda Lukstina, fondatrice del primo negozio a Riga. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caffè specialty si beve in cartoleria