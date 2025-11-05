Il caffè specialty si beve in cartoleria
Una strana triangolazione tra Milano, Riga e Singapore ha generato un nuovo negozio concettuale ( concept store ) dove si incontrano cartoleria raffinata e specialty coffee. Sicuramente è una novità per Milano, forse nel mondo. Siamo in via Bronzino, a due passi da largo Usuelli, zona est della città, un’area dove nell’ultimo periodo è tutto un fiorire di novità sia nel mondo del caffè di qualità che delle panetterie. Qui esattamente tre anni fa, il 9 ottobre 2022, ha aperto Manilla che definire una cartoleria è riduttivo. L’idea di Manilla è nata in Lettonia come Ieva Lazdane, che, arrivata a Milano nel 2005 prima per studiare e poi per occuparsi di architettura di interni per abitazioni di lusso, ha importato l’idea della sua amica d’infanzia Linda Lukstina, fondatrice del primo negozio a Riga. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Scopri altri approfondimenti
Qual è il vero colore del ca?è (spoiler non è nero) - La Sosta Specialty Coffee #caffè #caffe #caffèspecialty #caffespecialty #caffèspeciale #caffespeciale #caffèespresso #caffeespresso #lasostaspecialtycoffee https://lasosta.coffee/ - facebook.com Vai su Facebook
Foto di Stefano Vegliani - Il negozio apripista è a Riga, ma ora anche Milano ha il suo luogo dedicato agli amanti delle carte da regalo e del caffè di qualità. Lo riporta linkiesta.it