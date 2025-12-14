WWE | Cody Rhodes in lacrime per l’ultimo match di John Cena

Durante Saturday Night’s Main Event, l'addio di John Cena è stato un momento carico di emozioni. Davanti a un'arena gremita, Cena ha affrontato GUNTHER in un match che resterà nella memoria degli appassionati, con un finale inaspettato che ha commosso il pubblico e i protagonisti, tra cui Cody Rhodes.

Il match di addio di John Cena, andato in scena a Saturday Night’s Main Event, si è concluso con un finale shock ed estremamente emotivo: davanti a una Capital One Arena completamente esaurita, Cena ha ceduto per sottomissione contro GUNTHER. Ma il momento più toccante è arrivato dopo lo show, quando Cody Rhodes è stato intervistato e ha fatto fatica a trattenere le lacrime parlando dell’eredità lasciata da Cena. Durante un’intervista con Jackie Redmond, “The American Nightmare” ha cercato le parole giuste per descrivere cosa rappresenti John Cena per il mondo del wrestling: “È davvero difficile da spiegare, pensando a tutti gli aspetti positivi che ha portato alla nostra industria e a come l’abbia lasciata migliore di come l’ha trovata. Zonawrestling.net

