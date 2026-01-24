Vuelle un’altra battaglia senza Tambone

Vuelle comunica che Matteo Tambone non sarà disponibile nella partita contro Roseto, a causa di un problema alla lombalgia. L’atleta, ancora sotto terapia e in riposo come indicato dallo staff medico, salterà l’incontro dopo aver già saltato la trasferta di Avellino. La squadra prosegue con le proprie strategie, confidando in un ritorno rapido e completo del giocatore.

Un’altra battaglia senza Tambone. Ieri la Vuelle ha comunicato che Matteo non sarà della partita contro Roseto perché, si legge nel comunicato, "ancora alle prese con la lombalgia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Avellino: per il numero 15 biancorosso, terapie e riposo come stabilito dallo staff medico-sanitario". Si tratta di un’assenza pesante per le trame di gioco biancorosse, come ha già evidenziato l’infrasettimanale persa malamente in Irpinia. Oltre alla dote sicura di punti che "Tambo" è in grado di portare alla causa, il suo è un contributo spendibile anche dall’altra parte del campo, dove si segnala sempre come uno dei migliori difensori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vuelle, serata da dimenticare senza Tambone. Ma resta prima da sola: anche le altre ko

