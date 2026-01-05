delta force la fabbrica americana della guerra invisibile

Delta Force rappresenta uno dei più segreti e meno conosciuti comparti delle forze speciali statunitensi. Questa unità, specializzata in operazioni invisibili, opera in modo discreto e senza clamore, giocando un ruolo cruciale nella strategia militare degli Stati Uniti. La sua esistenza rimane spesso nascosta, simbolo di una guerra che si svolge lontano dai riflettori pubblici, nel silenzio delle operazioni clandestine.

Esistono unità militari la cui stessa esistenza è un paradosso. Sono al cuore della potenza strategica di uno Stato, ma condannate all’ombra, all’anonimato, alla negazione ufficiale. La Delta Force incarna perfettamente questa contraddizione. Formalmente inesistente, operativamente centrale, rappresenta meglio di qualunque altra formazione il modo in cui gli Stati Uniti hanno trasformato la lotta al terrorismo in uno strumento insieme militare, politico e psicologico. Un trauma strategico come atto di nascita. La nascita della Delta Force non è il frutto di una pianificazione lineare, ma di uno shock. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una casa-copia come 'palestra'

