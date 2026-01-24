Valtur Brindisi | battere Avelino per dimostrare la definitiva compattezza di squadra

Da brindisireport.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valtur Brindisi punta a consolidare la propria posizione in campionato affrontando Avellino. Dopo un andamento caratterizzato da alternanze tra vittorie casalinghe e sconfitte in trasferta, la squadra mira a dimostrare la propria compattezza e determinazione. La partita di domenica rappresenta un'occasione importante per confermare il trend positivo e rafforzare la fiducia in vista delle prossime sfide.

BRINDISI - Il trend del campionato stabilito da Valtur Brindisi con l’alternarsi delle sconfitte in trasferte e le vittorie in casa prevede per domenica un nuovo successo contro Avellino, giusto per non sfatare la tendenza consolidata in quest’ultima fase di campionato. Toccherebbe a Valtur.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Valtur Brindisi contro Rimini: rientra Gabriele Miani per consentire più forza alla squadra

Leggi anche: Voglia di riscatto per la Valtur Brindisi: contro Cividale è d’obbligo vincere

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

valtur brindisi battere avelinoSettimana di fuoco per l’Avellino Basket, domani c’è la Valtur BrindisiLa settimana di fuoco prosegue, l’Unicusano Avellino Basket dopo il turno infrasettimanale contro Pesaro è attesa domani pomeriggio da un’altra sfida difficilissima contro una delle squadre più forti: ... corriereirpinia.it

Banca Popolare Pugliese match sponsor Valtur Brindisi-Unicusano AvellinoBanca Popolare Pugliese sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Unicusano Avellino Basket, in programma domenica 25 gennaio ... brundisium.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.