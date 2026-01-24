Valtur Brindisi | battere Avelino per dimostrare la definitiva compattezza di squadra

Valtur Brindisi punta a consolidare la propria posizione in campionato affrontando Avellino. Dopo un andamento caratterizzato da alternanze tra vittorie casalinghe e sconfitte in trasferta, la squadra mira a dimostrare la propria compattezza e determinazione. La partita di domenica rappresenta un'occasione importante per confermare il trend positivo e rafforzare la fiducia in vista delle prossime sfide.

