Valtur Brindisi | battere Avelino per dimostrare la definitiva compattezza di squadra
Valtur Brindisi punta a consolidare la propria posizione in campionato affrontando Avellino. Dopo un andamento caratterizzato da alternanze tra vittorie casalinghe e sconfitte in trasferta, la squadra mira a dimostrare la propria compattezza e determinazione. La partita di domenica rappresenta un'occasione importante per confermare il trend positivo e rafforzare la fiducia in vista delle prossime sfide.
BRINDISI - Il trend del campionato stabilito da Valtur Brindisi con l’alternarsi delle sconfitte in trasferte e le vittorie in casa prevede per domenica un nuovo successo contro Avellino, giusto per non sfatare la tendenza consolidata in quest’ultima fase di campionato. Toccherebbe a Valtur.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Settimana di fuoco per l’Avellino Basket, domani c’è la Valtur BrindisiLa settimana di fuoco prosegue, l’Unicusano Avellino Basket dopo il turno infrasettimanale contro Pesaro è attesa domani pomeriggio da un’altra sfida difficilissima contro una delle squadre più forti: ... corriereirpinia.it
Banca Popolare Pugliese match sponsor Valtur Brindisi-Unicusano AvellinoBanca Popolare Pugliese sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Unicusano Avellino Basket, in programma domenica 25 gennaio ... brundisium.net
Il parquet di Brindisi arriva al Multisala Partenio Avellino . Unicusano Avellino Basket in trasferta contro Valtur Brindisi: maxi schermo, luci soffuse e il brivido della partita in diretta, come se fossi al PalaPentassuglia. Popcorn consigliati, ma la vera magia è su - facebook.com facebook
