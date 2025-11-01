Voglia di riscatto per la Valtur Brindisi | contro Cividale è d’obbligo vincere
BRINDISI - Due sconfitte consecutive hanno portato Valtur Brindisi da probabile protagonista del campionato ad essere inserita in un gruppone di 10 formazioni rinchiuse alla distanza di soli 2 punti. E la formazione di Cividale è fra queste, con 8 punti in classifica, in piena ascesa dopo aver. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
