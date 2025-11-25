Valentina Gemetto | doppio oro italiano e stagione da protagonista a Run2U puntata 44
In questa puntata live n.44 di Run2U abbiamo come ospite una delle atlete italiane più in forma del momento: Valentina Gemetto, bicampionessa italiana dei 10 km su strada, protagonista della corsa su strada, del cross e della pista. Con un passato difficile e una rinascita sportiva impressionante, Valentina è oggi una delle mezzofondiste più promettenti del panorama italiano. Nel corso dell’intervista racconta: • la sua crescita a Gambasca e gli inizi nell’atletica • il ruolo fondamentale dei genitori, entrambi ex atleti di livello nazionale • la vittoria del titolo italiano allieve nei 3000 m nel 2015 • il bronzo mondiale a squadre nel mountain running (2016) • il difficile periodo della squalifica e la ripartenza durante il lockdown • l’arrivo del coach Federico Leporati e il grande salto di qualità dal 2023 • i due titoli italiani consecutivi sui 10 km (2024 e 2025) • il suo record personale di 31:44 sulla 10 km • la medaglia d’oro a squadre agli Europei su strada 2025 • la vita fuori dall’atletica: lavoro in azienda agricola, equilibrio e motivazione Una conversazione autentica con una donna che ha trasformato gli ostacoli in forza, costruendo passo dopo passo una carriera di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Valentina Gemetto sfiora il podio alla Cinque Mulini ed è la prima italiana! Terzo gradino per Iliass Aouani. Buone prove in vista dell'Eurocross. A voi: Vai su Facebook
Gemetto sul podio a Soria! L’azzurra è terza nel Cross Gold dopo Amebaw e Jebet. Ottimo debutto stagionale in vista degli Europei di Lagoa #Atletica #Gemetto #CrossCountry #Soria #ItaliaTeam Vai su X
Tricolori di Prato sui 10Km bis di Valentina Gemetto e 2° posto nel CdS Nazionale Caivano Runners - Ai Tricolori di Prato sui 10 km bis di Valentina Gemetto e 2° secondo posto nel CdS sul podio di Caivano Runners Napoli. Riporta fidal.it
Cross: Gemetto al via in Spagna - In Spagna, a Soria, è attesa Valentina Gemetto che comincia la stagione con una trasferta all’estero. Come scrive fidal.it