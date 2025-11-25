In questa puntata live n.44 di Run2U abbiamo come ospite una delle atlete italiane più in forma del momento: Valentina Gemetto, bicampionessa italiana dei 10 km su strada, protagonista della corsa su strada, del cross e della pista. Con un passato difficile e una rinascita sportiva impressionante, Valentina è oggi una delle mezzofondiste più promettenti del panorama italiano. Nel corso dell’intervista racconta: • la sua crescita a Gambasca e gli inizi nell’atletica • il ruolo fondamentale dei genitori, entrambi ex atleti di livello nazionale • la vittoria del titolo italiano allieve nei 3000 m nel 2015 • il bronzo mondiale a squadre nel mountain running (2016) • il difficile periodo della squalifica e la ripartenza durante il lockdown • l’arrivo del coach Federico Leporati e il grande salto di qualità dal 2023 • i due titoli italiani consecutivi sui 10 km (2024 e 2025) • il suo record personale di 31:44 sulla 10 km • la medaglia d’oro a squadre agli Europei su strada 2025 • la vita fuori dall’atletica: lavoro in azienda agricola, equilibrio e motivazione Una conversazione autentica con una donna che ha trasformato gli ostacoli in forza, costruendo passo dopo passo una carriera di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentina Gemetto: doppio oro italiano e stagione da protagonista a Run2U puntata 44.