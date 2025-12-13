Infermieristica boom di candidati per la laurea magistrale

L'interesse per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con indirizzo specialistico in Assistenza Territoriale e di Comunità sta crescendo in modo significativo, segnando un aumento di candidati. Il percorso, avviato nel 2024 grazie alla collaborazione tra Unimore e Ausl, risponde alle nuove esigenze di assistenza e alle sfide del settore sanitario.

Cresce in modo significativo l'interesse per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con indirizzo specialistico in Assistenza Territoriale e di Comunità, il percorso formativo avviato nel 2024 grazie alla sinergia tra Unimore e Ausl. Per l'anno accademico 20252026 sono arrivate 270 domande complessive, con 254 persone idonee. Di questi, 138 hanno scelto espressamente la sede di Modena, riconoscendo nel territorio modenese un polo d'eccellenza nella formazione avanzata dedicata all'assistenza territoriale. Per la sede di Modena sono disponibili 40 posti, tutti assegnati e le lezioni sono ufficialmente iniziate il 4 novembre, segnando l'avvio del nuovo anno formativo.

