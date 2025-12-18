Etica dell' Intelligenza Artificiale | Unipi lancia il nuovo corso online gratuito

L'Università di Pisa apre le porte alla riflessione etica sull’intelligenza artificiale con un nuovo corso online gratuito. Disponibile sulla piattaforma Edvance, il percorso si rivolge a studenti, professionisti e a chi desidera approfondire le sfide e le implicazioni etiche di questa tecnologia innovativa. Un’opportunità accessibile e di grande valore per chi vuole comprendere meglio il ruolo dell’IA nella società contemporanea.

