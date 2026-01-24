Undercover Miss Hong e il ritorno agli anni Novanta | quando il K-drama usa la commedia per parlare di potere lavoro e identità

Undercover Miss Hong è un K-drama che, attraverso la commedia, affronta temi di potere, lavoro e identità, ambientato nella Corea degli anni Novanta. La scelta di questo decennio permette di riflettere sulle sfide del successo femminile in un contesto ancora segnato da gerarchie maschili e pratiche di esclusione. La serie offre uno sguardo originale e sobrio su un’epoca di profonde trasformazioni sociali.

Undercover Miss Hong non nasce come semplice crime comedy con protagonista sotto copertura. La scelta di ambientare la storia nella Corea degli anni Novanta è tutt’altro che neutra: è un ritorno a un decennio in cui il successo professionale femminile era possibile, ma mai scontato, e in cui il mondo del lavoro restava profondamente segnato da gerarchie maschili e rituali informali di esclusione. La protagonista Hong Geum-bo, élite della regolamentazione finanziaria soprannominata “la Strega di Yeouido”, accetta di infiltrarsi in una società di investimenti fingendosi una ventenne al primo impiego. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Undercover Miss Hong e il ritorno agli anni Novanta: quando il K-drama usa la commedia per parlare di potere, lavoro e identità The Drama, rilasciato il trailer della commedia dark con Zendaya e Robert PattinsonÈ stato rilasciato il trailer di “The Drama”, la nuova commedia dark diretta da Kristoffer Borgli per A24, con Zendaya e Robert Pattinson. Leggi anche: Edoardo Bennato, ritorno agli Arcimboldi: “A Milano ho realizzato i miei sogni. Il potere? Oggi non ama gli sfottò” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Netflix, la lista delle nuove serie coreane in arrivo nel 2026; Undercover Miss Hong: trama, recensione e cast serie Netflix; The Upshaws Parte 7: trama, recensione e cast serie Netflix; Oroscopo settimana Paolo Fox 19-25 gennaio 2026 – tutti i segni. Undercover Miss Hong Episode 3: Release date news, time, streaming details, cast, and moreEpisodes 1 & 2 of Undercover Miss Hong have just been released and Episode 3 can't come sooner!! (It is safe to say we're already hooked) ... soapcentral.com Undercover Miss Hong Episode 3 Release Time Today: When, Where To Stream New Episode Online In India? UPDATEFeaturing Park Shin-hye in the titular role, the third episode of Undercover Miss Hong is set to release today (). Wondering when will Undercover Miss Hong Episode 3 premiere online in India? Here’s ... filmibeat.com Il primo episodio di “Undercover Miss Hong” è disponibile su Netflix in lingua originale con sottotitoli. #Netflix - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.