The Drama rilasciato il trailer della commedia dark con Zendaya e Robert Pattinson

È stato rilasciato il trailer di “The Drama”, la nuova commedia dark diretta da Kristoffer Borgli per A24, con Zendaya e Robert Pattinson. Il film vede i due attori nei ruoli di una coppia in crisi, promettendo una narrazione intensa e intrigante. Ecco le prime immagini di questa attesa pellicola che unisce elementi di dramma e umorismo nero.

Zendaya e Robert Pattinson interpretano una coppia in crisi nel primo trailer del nuovo film di Kristoffer Borgli per A24, "The Drama". "The Drama" è il quarto lungometraggio di Borgli e il suo secondo film in lingua inglese, dopo " Dream Scenario " con Nicolas Cage, uscito nel 2023. Oltre a Zendaya e Pattinson, "The Drama" vede la partecipazione di Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates. A24 distribuirà "The Drama" nelle sale statunitensi il 3 aprile. In Italia il film verrà distribuito da I Wonder Pictures ad aprile 2026. È il primo dei tre film in cui Zendaya e Pattinson condivideranno lo schermo il prossimo anno.

