Volterra si prepara a vivere una giornata di festa e solidarietà domenica 14 dicembre, trasformando il centro storico in un luogo magico dedicato ai bambini e alla comunità. Tra arte, musica e tradizione, l’evento coinvolge tutta la città, creando un’atmosfera di convivialità e partecipazione per un Natale all’insegna della condivisione.

Volterra accende il Natale: una giornata dedicata ai bambini, alla città e alla solidarietà

Nel piccolo borgo di Iano ogni anno accade una magia . Il borgo dei presepi si accende di una dolce atmosfera. I Presepi Nel Borgo Iano - facebook.com Vai su Facebook

