Un possibile remake di Rayman potrebbe essere annunciato a breve, secondo alcune indiscrezioni. Tuttavia, le informazioni trapelate suggeriscono che il progetto potrebbe non incontrare subito il favore di tutti i fan. Ubisoft sembra infatti preparare un nuovo capitolo legato alla celebre mascotte, ma i dettagli e le modalità di revisione restano ancora da confermare.

Un possibile ritorno di Rayman sembra ormai sempre più vicino, ma non senza ombre, visto che secondo alcune indiscrezioni, Ubisoft sarebbe pronta ad annunciare a breve un nuovo progetto legato alla storica mascotte. Il problema, però, è che l’annuncio potrebbe non incontrare l’entusiasmo atteso, visto che secondo un noto insider si tratta di un titolo destinato a “deludere tutti”. Una definizione forte, che ha immediatamente acceso il dibattito nella community. A sollevare il caso è stato l’utente j0nathan, considerato una fonte affidabile nell’ambiente, che ha riferito dell’esistenza di un Rayman “non poi così nuovo”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un remake di Rayman potrebbe essere in arrivo presto, ma rischia di “deludere tutti”, per un leak

Leggi anche: Mass effect la serie tv porta grandi novità ma potrebbe deludere fan del videogioco

Epic Games Store, un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025Un possibile leak ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti natalizi dell’Epic Games Store per il 2025, anticipando le tradizionali offerte festive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Rayman: il remake di cui si parla da un po' potrebbe essere quello di Rayman Legends; Il nuovo Rayman 'deluderà tutti', per un insider: sarà un remake di Rayman Legends?; Alfonso Signorini denuncia Google: Non ha rimossi i contenuti diffamatori pubblicati da Fabrizio Corona; Ubisoft rischia una fuga di talenti? I dipendenti sono furenti e cercano lavoro altrove.

Un Rayman potrebbe essere in arrivo presto, ma rischia di deludere tutti, per un leakSecondo un paio di insider sembra esserci un possibile remake di Rayman in arrivo, ma potrebbe essere un progetto controverso, sebbene la questione non sia molto chiara al momento. multiplayer.it

Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, presto l'annuncio da Ubisoft?Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, suggerendo un annuncio imminente: tutto indica una riedizione del primo Rayman per celebrarne i 30 anni. multiplayer.it

Ubisoft conferma un grande terremoto aziendale. Sei giochi in sviluppo sono stati cancellati, tra cui il remake di Prince of Persia. https://gametimers.it/terremoto-ubisoft-cancellati-sei-giochi-tra-cui-il-remake-di-prince-of-persia-tra-licenziamenti-e-riorganizzazi - facebook.com facebook