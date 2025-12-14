Bambino costretto sulla sedia a rotella da una rara sindrome | una raccolta fondi per acquistare un' auto per trasportarlo
Rares, un bambino solare affetto da una rara sindrome che ha causato un ritardo psicomotorio, necessita di un supporto speciale per la mobilità. Per migliorare la sua qualità di vita e garantirgli spostamenti più indipendenti, è stata avviata una raccolta fondi per acquistare un'auto adattata alle sue esigenze.
Rares è un ragazzo molto solare, ma fin dalla nascita convive con una rara sindrome che ha causato in lui un ritardo psicomotorio. Ora ha 13 anni e per la sua età è anche piuttosto alto (più di un metro e settanta), le sue esigenze e quelle della sua famiglia sono cambiate e per questo hanno. Ravennatoday.it
3 DICEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Antonino è un bambino costretto a portarsi sempre dietro il suo pentolino, che fa rumore e ostacola i suoi movimenti. Antonino si vergogna del suo pentolino e si sente triste
