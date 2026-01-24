Un Cantiere di ’Ascolti’ esplora i diversi linguaggi della musica, dalla classica alla contemporanea, dal jazz al sinfonico-corale. Il progetto si apre anche a dialoghi con la parola scritta, la pittura e altre forme artistiche, creando un percorso multidisciplinare volto a valorizzare le molteplici espressioni culturali. Un’occasione per scoprire e approfondire le connessioni tra musica e altre arti in modo sobrio e accurato.

Classica, lirica e da camera; contemporanea, jazz, sinfonico-corale; e poi dialoghi con la parola scritta e la pittura e altri progetti multidisciplinari. Orfana della stagione di prosa, per l’indisponibilità del teatro Poliziano, Montepulciano affida alla musica il compito di accompagnare il pubblico verso i grandi eventi estivi. E lo fa con la rassegna ‘Ascolti’, promossa dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte (da anni al timone del cartellone teatrale) e dall’ Istituto di musica ‘Henze’, in collaborazione con il Comune e con l’associazione Amici dell’istituto di musica. Sei gli eventi in programma, da febbraio a maggio, in tre diversi scenari, tutti a ingresso libero, per una proposta culturale accessibile, dotata di qualità artistica e capace di stimolare la partecipazione del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Cantiere di ’Ascolti’. I linguaggi della musica

Argomenti discussi: Un Cantiere di 'Ascolti'. I linguaggi della musica; Montepulciano: dal primo febbraio parte Ascolti, un nuovo programma musicale. Sei appuntamenti a ingresso libero , tra contemporanea e arie d'opera, classica e jazz, fiabe e arti visive

- Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte e Istituto di Musica Hans Werner Henze annunciano un calendario di ascolti musicali che, a partire da domenica 1 febbraio, arricchira - facebook.com facebook