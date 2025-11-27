Dati linguaggi e nuove narrazioni della mafia foggiana ai tempi di TikTok

Foggiatoday.it | 27 nov 2025

Come si racconta oggi la mafia in Capitanata? Quali immagini restano nell’immaginario collettivo e quali, invece, vengono messe ai margini? Il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Mafia Foggia risponde a queste domande presentando dati, numeri, narrazioni e metodo di lavoro. Il documento sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

