Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Giovane, nuovo acquisto del club. La notizia era attesa da tempo dai tifosi e dalla stampa, e ora è confermata. Resta da capire se il calciatore sarà già disponibile per la partita di domani. La sua presenza in campo potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per la rosa partenopea in vista delle prossime sfide.

Arrivata l’ufficialità che il popolo napoletano attendeva da ore. Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore arriva dall’ Hellas Verona ed è subito pronto a mettersi in mostra con i suoi nuovi colori. Data la situazione di emergenza negli azzurri, domani potrebbe già trovare i primi minuti. Giovane è del Napoli: l’annuncio. La notizia era nell’aria, ma ora – finalmente – è arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis su X: “Benvenuto Giovane!” – ha scritto il patron azzurro. L’attaccante classe ’03 è già con la squadra a Torino, richiesta esplicita di Antonio Conte. Il tecnico infatti, domani, potrebbe già far affidamento su di lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora – Ufficiale l’arrivo di Giovane: subito in campo domani?

